San Siro, Sala: "Lo sconto per la vendita è pari a zero"

"Non ci sarà nessuno sconto, ma c'è la compartecipazione alle spese che deriva o da quello che dice la legge sulle bonifiche o da nostre richieste, come ad esempio sullo spostamento dello stadio. Lo sconto, però, è zero". L'obiettivo è vendere entro settembre: il comune in questi giorni sta studiando l'accordo per la vendita che andrà poi in giunta, nelle commissioni e in Consiglio comunale. Sala ha aggiunto: "Io spero che arriveremo a un accordo finale con i club. È chiaro che ognuno fa la sua parte ma credo che un sindaco di fronte a un problema che ci siamo trovati, e che non avremmo voluto, non si debba girare dall'altra parte e debba prendere una posizione precisa".