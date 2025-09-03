Sacchi: "David o Vlahovic? Ho una mia idea"

Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport di alcune squadre che ambiscono alla lotta scudetto e alla Champions League. Sulla Juve: "Tra David e Vlahovic, io sceglierei Vlahovic, conosce il campionato e ha voglia di dimostrare che è un bravo centravanti. La squadra di Tudor è solida in difesa e questo, alla lunga, potrebbe fare la differenza". Non è mancata un'analisi anche sul Milan: "Allegri dovrà dare solidità difensiva ai rossoneri, in attacco possono contare su giocatori in grado di fare la differenza in qualsiasi momento".