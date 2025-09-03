Logo SportMediaset
Calcio

Sacchi: "David o Vlahovic? Ho una mia idea"

03 Set 2025 - 10:40

Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport di alcune squadre che ambiscono alla lotta scudetto e alla Champions League. Sulla Juve: "Tra David e Vlahovic, io sceglierei Vlahovic, conosce il campionato e ha voglia di dimostrare che è un bravo centravanti. La squadra di Tudor è solida in difesa e questo, alla lunga, potrebbe fare la differenza". Non è mancata un'analisi anche sul Milan: "Allegri dovrà dare solidità difensiva ai rossoneri, in attacco possono contare su giocatori in grado di fare la differenza in qualsiasi momento".

11:52
Ceferin: "Escludere club Israele? Atleti non possono fermare guerra"
10:40
Sacchi: "David o Vlahovic? Ho una mia idea"
10:15
San Siro, Sala: "Lo sconto per la vendita è pari a zero"
09:40
Milan-Como in Australia? Ecco quando si saprà
22:46
Lazio, infortunio per Marusic: lascia il ritiro della nazionale