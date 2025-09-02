Lazio, infortunio per Marusic: lascia il ritiro della nazionale
02 Set 2025 - 22:46
02 Set 2025 - 22:46
Adam Marusic ha lasciato il ritiro della nazionale del Montenegro per infortunio. L'esterno della Lazio sarà valutato dai medici biancocelesti a Formello dopo il fastidio muscolare già accusato contro l'Hellas Verona.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)