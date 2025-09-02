Logo SportMediaset
Lazio, infortunio per Marusic: lascia il ritiro della nazionale

02 Set 2025 - 22:46

Adam Marusic ha lasciato il ritiro della nazionale del Montenegro per infortunio. L'esterno della Lazio sarà valutato dai medici biancocelesti a Formello dopo il fastidio muscolare già accusato contro l'Hellas Verona.

