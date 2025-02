San Siro, in Comune salta ancora la delibera sul bando di ristrutturazione

La ristrutturazione di San Siro è destinata a diventare un vero e proprio caso, con il Consiglio comunale di Milano che ancora una volta ha deciso per il rinvio della discussione della delibera per il bando pubblico. Nella seduta di giovedì 27 febbraio 2025, infatti, la maggioranza di centrosinistra avrebbe infatti preferito non pronunciarsi, allungando i tempi per la decisione. E, come scrive Libero nella sua edizione odierna, sembra che "in consiglio la sinistra fa melina".