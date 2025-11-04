San Siro, consigliere comunale ricorre al Tar: "Leso il nostro lavoro"

Il consigliere comunale milanese del gruppo misto Enrico Fedrighini ha presentato un ricorso al Tar della Lombardia perché venga annullata la delibera approvata dall'aula lo scorso 29 settembre sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Il ricorso è stato notificato dall'avvocato Stefano Nespor e secondo il consigliere comunale di maggioranza, ma da sempre contro la vendita dello stadio, sarebbero state lese "le prerogative dei consiglieri comunali tutelate dalla legge e dai regolamenti di funzionamento dell'attività consiliare". L'ennesimo ricorso al Tar contro la vendita di San Siro arriva proprio a poche ore dalla firma del rogito prevista per domani.