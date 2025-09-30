Logo SportMediaset
San Siro, Assolombarda: "Grande soddisfazione per la vendita"

30 Set 2025 - 11:30
"Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Consiglio Comunale di autorizzare la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan - ha dichiarato Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda -. Si tratta di un passaggio strategico che apre la strada alla costruzione di un'infrastruttura all'avanguardia, in linea con gli standard internazionali, destinata a diventare un volano per l'attrattività e l'innovazione di Milano. In quest'ottica, Assolombarda è lieta di annunciare che ospiterà prossimamente la presentazione del progetto con i vertici dei due club: un appuntamento che segna un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un'opera fondamentale per la competitività del territorio". Così Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, in una nota. 

