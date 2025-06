Samuele Inacio è nella storia. Classe 2008, figlio di Inacio Pià, è stato convocato dal Borussia Dortmund per il Mondiale per Club. Il giovane bomber azzurro è stato tra i portagonisti dell'Europeo Under 17, al termine del quale è stato inserito nella formazione tipo. Grazie a queste prestazioni si è meritato la chiamata per il ritiro del BVB in vista del Mondiale per Club, con Kovac che ha deciso di convocarlo per il torneo americano. Indosserà la maglia numero 40.