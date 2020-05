Sampdoria, è profondo rosso: -13 milioni

IL BILANCIO

Lo scorso 27 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria "ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, con un margine operativo lordo positivo di euro 29.378 migliaia ed una perdita d'esercizio di euro 13.064 migliaia. Ad influire negativamente sul risultato finale dell'esercizio hanno pesato, oltre agli ammortamenti legati agli investimenti effettuati nel corso del 2019 (pari ad euro 67.057 migliaia), anche gli effetti contabili del cambio in corso di stagione dello staff tecnico della prima squadra e l'impatto negativo sulla cessione dei diritti televisivi causato dal peggior posizionamento in classifica rispetto al precedente triennio.

calciomercato 2020 ha consentito di mettere a consultivo proventi legati all'attivita' di c.d. 'player trading' (cessioni e maturazione di premi contrattuali) per circa 13.000 migliaia. La perdita dell'esercizio sara' coperta mediante l'utilizzo di riserve disponibili e utili a nuovo".

RANIERI: "5 SOSTITUZIONI SONO TOP"

"Le cinque sostituzioni? Sono una grande cosa. Il caldo e le partite ravvicinate portano il rischio di sfruttare troppo i calciatori. Quando ci saranno tre partite a settimana lo stress sarà notevole". Così Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, parla al media ufficiale della società blucerchiata. È tempo di mettere nel mirino la ripresa del campionato ma un passo alla volta: "Indicazioni mentali? Non ho voluto contrasti, non per il Covid dato che ci fanno tanti test a settimana. Lo scopo era fare rientrare i ragazzi in clima partita lentamente. Ora che sappiamo che il 20 ci sara' la prima partita incrementeremo". Quando ci sarà il recupero della 25esima giornata con l'Inter a Milano: "Giusto che la prima partita sia il recupero contro l'Inter. Corretto che tutti ci si metta in pari". Si riparte con l'obiettivo della salvezza: "Gli stimoli a noi non mancano, siamo in piena lotta. Non sappiamo se questa stagione si concludera': per questo dico sempre ai miei che dovremo essere bravi a rimanere sempre sopra la soglia della salvezza per metterci al riparo da brutti scherzi".