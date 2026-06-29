Sampdoria, inizia l'era Corradi: "Volevo una sfida tutta mia"

Anche lui sarà al suo fianco nonostante le polemiche per il suo passato da centrocampista nel Genoa. Corradi è chiarissimo: "Lui mi ha detto che se fosse stato un problema, avrei dovuto lasciarlo a casa e questo rende bene l'idea dell'immagine della persona che è Mutarelli. Ho sentito parlare di una bandiera del Genoa che arriva alla Samp: le bandiere - ha concluso - sono Del Piero e Totti che hanno giocato 15 anni nello stesso club".