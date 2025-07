Sampdoria, Donati: "Partire subito forti, il passato è passato"

"Si parte con l'idea di andare forte, impossibile predire il futuro, ma si andrà forte dall'inizio. C'è già tanto entusiasmo. Il passato è passato, per me e per la squadra, inutile perdere energie su quello. Serve solo a guardare ai propri errori e non farli più" Massimo Donati nuovo tecnico della Sampdoria non ha dubbi nel primo incontro con i media. Parla chiaro e senza paura consapevole che l'ultima stagione della Sampdoria è stata un vero incubo. Ma per l'allenatore blucerchiato è arrivato il momento di voltare pagina. "Serviranno impegno, sudore e fare le cose per bene. Non si promette nulla, si gioca per vincere la prossima partita e poi quella dopo-ha aggiunto Donati al terzo giorno di allenamenti con la Sampdoria-. Sono molto contento di come la squadra ha approcciato e l'entusiasmo che si è creato. Partiamo a fari spenti e vedremo cosa accadrà partita dopo partita. Ma fondamentale sarà il lavoro in settimana perché alla fine il risultato è figlio di quanto fai ogni giorno".