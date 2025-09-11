Sampdoria, Coda: "Ci sono potenzialità per fare bene"

Dopo la rete di Bolzano che gli ha permesso di arrivare a quota 136 gol in serie B superando il primato di Stefan Schwoch, nuovo riconoscimento da parte della Lega di Serie B nei confronti dell'attaccante della Sampdoria Massimo Coda che ha vinto la trentesima edizione del Premio Gentleman FairPlay, un riconoscimento per lo spessore del calciatore ma anche la personalità dell'uomo. Ed è stata anche l'occasione per parlare dell'inizio tormentato della Samp con due sconfitte in altrettante partite: "Sono tranquillo e fiducioso - , ha detto l'attaccante che sabato guiderà i blucerchiati nel match casalingo col Cesena. -, ci sono le potenzialità per fare bene e soprattutto fare meglio dello scorso anno che è la cosa principale. Non vogliamo buttarci già giù. Ci vuole equilibrio, è chiaro in una piazza come quella blucerchiata dove i risultati sono tutto e quando non arrivano si inizia a fare fatica, dobbiamo restare concentrati e cercare di trasmettere, noi più esperti, questa tranquillità a tutti gli altri".