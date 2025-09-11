Marsiglia, De Zerbi: "Pavard? Deve portare esperienza e personalità"

Nella conferenza stampa odierna Roberto De Zerbi ha dato il benvenuto a Benjamin Pavard, il difensore arrivato in prestito dall'Inter. Queste le parole del tecnico del Marsiglia: "Da lui mi aspetto che sia il giocatore che conosciamo, che porti la sua esperienza e personalità. È arrivato con grande entusiasmo e ci rende felici che i francesi sappiano cosa rappresenti l'OM. Mi piace l'idea di allenare questa squadra perché è un gruppo forte. Dovremmo essere pronti in pochi allenamenti".