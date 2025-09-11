Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Parma, sabato il Cagliari. Britschgi si presenta

11 Set 2025 - 20:35

Più opzioni per l'attacco e una rosa 'alleggerita' dalle uscite degli 'esuberi': il Parma si presenta con una nuova veste alla ripresa del campionato. Il debutto di Cutrone è stato folgorante (ingaggio last minute, debutto nel finale e rete del pari contro l'Atalanta), ma con due settimane di lavoro in gruppo l'ex Como è più di un'alternativa per la linea offensiva crociata, Carlos Cuesta valuta l'impiego dal primo minuto dell'attaccante insieme a Pellegrino, potendo contare anche sulla fantasia di Oristanio.

Nuove pedine, nuovi equilibri rispetto alle prime due uscite, caratterizzate da tanta prudenza, buon senso per una squadra in rodaggio, chiamata ora a fare qualche passo in avanti sul piano del gioco. Dal 3-5-2 al 3-4-2-1, è possibile un cambio di modulo. In difesa è atteso il debutto al centro di Troilo: al suo fianco Del Prato e Circati. Sulla destra è stato sempre schierato il mancino Lovik ma adesso c'è una soluzione in più: Sascha Britschgi, terzino destro svizzero classe 2006 che si è presentato a stampa e tifosi.

"Nella mia carriera, in particolare nelle giovanili, ho giocato anche come ala, poi sono passato al ruolo di esterno destro e ho imparato tantissimo in questo ruolo. Credo di poter giocare in entrambi" spiega il giovane laterale che dice di ispirarsi ad Alexander-Arnold del Real Madrid. Ancora da valutare la disponibilità di Cremaschi (il giocatore statunitense ha svolto i test atletici di rito nella palestra del Mutti Training Center di Collecchio), a centrocampo l'unico titolare certo pare Keita. Se Cuesta opterà per una punta in più, Bernabè entrerà in ballottaggio per una maglia con Ordonez e Sorensen. In settimana sono partiti i giocatori che non rientravano nei piani tecnici: Balogh (Kocaelispor, superlig turca), Anas Haj (Beershot, serie B belga) e Charpentier (Klub Sportowy Cracovia, massima serie polacca). Il prossimo potrebbe essere Hernani, destinazione Turchia. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

01:58
DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

01:48
DICH ZHEGROVA JUVENTUS DICH

Zhegrova: "Presto potrò essere a disposizione"

00:50
MCH BOVE AL VIOLA PARK 11/9 MCH

Bove torna a trovare i suoi vecchi compagni alla Fiorentina: grande commozione

01:32
Il costo dei calciatori

Il costo dei calciatori a bilancio: Vlahovic il più caro

01:33
Fiorentina, parla Pradè

Fiorentina, parla Pradè

01:45
È già Vardy mania

È già Vardy mania: Cremona sogna

01:50
Il premio Gentleman

Marotta e il ricordo con Galliani: "Quel Monza-Varese su rigore..."

01:48
Verso Milan-Bologna

I dubbi di Allegri verso il Bologna: Leao non ci sarà

01:32
Sabato Fiorentina-Napoli

Conte prepara il Napoli verso la Fiorentina: le ultime

01:36
Juventus-Inter a Colombo

Juventus-Inter a Colombo: fischietto da applausi

03:32
La sfida tra fratelli

Thuram contro... Thuram: Juve-Inter e la sfida tra fratelli

01:52
Sabato Juventus-Inter

Si riparte con Juventus-Inter: un match che vale già tanto

00:20
MCH ARRIVO RABIOT A MILANO 11/9 MCH

Rabiot è arrivato a Milano: "Sono contento, forza Milan"

02:09
DICH GALLIANI

Galliani: "Sono al 50esimo campionato da dirigente"

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

I più visti di Calcio

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:10
Lecce, contro l'Atalanta dubbio Camarda-Stulic
22:47
Torino, Simeone: "Non c'è tempo per rilassarsi"
22:22
Udinese, a Pisa la prima occasione per i nuovi arrivi
21:09
Cairo: "Giocare a Perth non è utile a nostro sistema"
20:35
Parma, sabato il Cagliari. Britschgi si presenta