Parma, sabato il Cagliari. Britschgi si presenta

Più opzioni per l'attacco e una rosa 'alleggerita' dalle uscite degli 'esuberi': il Parma si presenta con una nuova veste alla ripresa del campionato. Il debutto di Cutrone è stato folgorante (ingaggio last minute, debutto nel finale e rete del pari contro l'Atalanta), ma con due settimane di lavoro in gruppo l'ex Como è più di un'alternativa per la linea offensiva crociata, Carlos Cuesta valuta l'impiego dal primo minuto dell'attaccante insieme a Pellegrino, potendo contare anche sulla fantasia di Oristanio.
Nuove pedine, nuovi equilibri rispetto alle prime due uscite, caratterizzate da tanta prudenza, buon senso per una squadra in rodaggio, chiamata ora a fare qualche passo in avanti sul piano del gioco. Dal 3-5-2 al 3-4-2-1, è possibile un cambio di modulo. In difesa è atteso il debutto al centro di Troilo: al suo fianco Del Prato e Circati. Sulla destra è stato sempre schierato il mancino Lovik ma adesso c'è una soluzione in più: Sascha Britschgi, terzino destro svizzero classe 2006 che si è presentato a stampa e tifosi.
"Nella mia carriera, in particolare nelle giovanili, ho giocato anche come ala, poi sono passato al ruolo di esterno destro e ho imparato tantissimo in questo ruolo. Credo di poter giocare in entrambi" spiega il giovane laterale che dice di ispirarsi ad Alexander-Arnold del Real Madrid. Ancora da valutare la disponibilità di Cremaschi (il giocatore statunitense ha svolto i test atletici di rito nella palestra del Mutti Training Center di Collecchio), a centrocampo l'unico titolare certo pare Keita. Se Cuesta opterà per una punta in più, Bernabè entrerà in ballottaggio per una maglia con Ordonez e Sorensen. In settimana sono partiti i giocatori che non rientravano nei piani tecnici: Balogh (Kocaelispor, superlig turca), Anas Haj (Beershot, serie B belga) e Charpentier (Klub Sportowy Cracovia, massima serie polacca). Il prossimo potrebbe essere Hernani, destinazione Turchia.
