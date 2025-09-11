Parma, sabato il Cagliari. Britschgi si presenta

"Nella mia carriera, in particolare nelle giovanili, ho giocato anche come ala, poi sono passato al ruolo di esterno destro e ho imparato tantissimo in questo ruolo. Credo di poter giocare in entrambi" spiega il giovane laterale che dice di ispirarsi ad Alexander-Arnold del Real Madrid. Ancora da valutare la disponibilità di Cremaschi (il giocatore statunitense ha svolto i test atletici di rito nella palestra del Mutti Training Center di Collecchio), a centrocampo l'unico titolare certo pare Keita. Se Cuesta opterà per una punta in più, Bernabè entrerà in ballottaggio per una maglia con Ordonez e Sorensen. In settimana sono partiti i giocatori che non rientravano nei piani tecnici: Balogh (Kocaelispor, superlig turca), Anas Haj (Beershot, serie B belga) e Charpentier (Klub Sportowy Cracovia, massima serie polacca). Il prossimo potrebbe essere Hernani, destinazione Turchia.