Calcio

Cagliari, Belotti pronto per l'esordio da titolare

11 Set 2025 - 18:30
© italyphotopress

© italyphotopress

Cagliari senza Luvumbo per la gara di sabato pomeriggio contro il Parma: l'attaccante angolano, utilizzato finora in campionato contro Fiorentina e Napoli a partita iniziata, si è infortunato con la sua nazionale. E ieri, dopo gli accertamenti, è arrivato il verdetto: lesione distrattiva di basso grado degli adduttori della coscia destra. Oggi per lui allenamento personalizzato. Un'arma in meno dalla panchina per mister Pisacane: per il ruolo di "guastatore" in corso d'opera il tecnico potrà puntare su Felici, in evidenza nella amichevole della scorsa settimana a Buddusò.

Proprio da quel test arriva un indizio: l'ultimo arrivato Belotti potrebbe esordire da titolare contro il Parma. L'ex Toro in quell'occasione era stato gettato nella mischia e tenuto in campo per 60 minuti. Tra l'altro era stato molto cercato dai compagni: forse un'indicazione dell'allenatore per velocizzare l'intesa per gli schemi d'attacco.

Pisacane non sa ancora se potrà puntare su Zappa: per l'esterno segnali incoraggianti dopo un avvio di settimana frenato da una contusione alla coscia, ma per ora il ritorno in gruppo è stato solo parziale. Sicuramente a disposizione Mina: il difensore ha dato il via con un gol alla rimonta della sua Colombia contro il Venezuela e stasera sarà a Cagliari, in tempo per l'ultimo allenamento in programma domani mattina ad Assemini. Per il resto tutti gli altri nazionali sono tornati alla base: si sono allenati regolarmente con la squadra gli Under 21 Palestra e Idrissi. Lavoro defaticante per Liteta e Kilicsoy, dopo gli impegni con Zambia e Under 21 della Turchia. 

