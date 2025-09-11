Cagliari, Belotti pronto per l'esordio da titolare

Pisacane non sa ancora se potrà puntare su Zappa: per l'esterno segnali incoraggianti dopo un avvio di settimana frenato da una contusione alla coscia, ma per ora il ritorno in gruppo è stato solo parziale. Sicuramente a disposizione Mina: il difensore ha dato il via con un gol alla rimonta della sua Colombia contro il Venezuela e stasera sarà a Cagliari, in tempo per l'ultimo allenamento in programma domani mattina ad Assemini. Per il resto tutti gli altri nazionali sono tornati alla base: si sono allenati regolarmente con la squadra gli Under 21 Palestra e Idrissi. Lavoro defaticante per Liteta e Kilicsoy, dopo gli impegni con Zambia e Under 21 della Turchia.