Di Livio: "L'Inter ha più da perdere, la Juventus può puntare allo scudetto"

Angelo Di Livio è abbastanza sicuro su quali siano le forze in vista del Derby d'Italia, in programma sabato 13 settembre alle 18. Una sfida fra Juventus e Inter che vede entrambe le squadre testarsi dopo la pausa per le nazionali: "L'Inter ha già perso una partita. Perdendone già un'altra verrebbero fuori delle polemiche. E si allontanerebbe già dalla vetta. Vero che è presto, però un altro ko sarebbe già una notizia - ha spiegato l'ex giocatore in un'intervista a Tuttomercatoweb.com -. L'obiettivo della Juventus è quello di provare a vincere lo Scudetto, per me è una squadra competitiva".