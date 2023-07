Sampdoria, 2 punti di penalizzazione per i mancati versamenti Irpef

I fatti risalgono a uno dei momenti più complessi per il club blucerchiato, quando il futuro della società era incerto e non era ancora stata definita la cessione della proprietà della coppia Manfredi-Radrizzani. Proprio la cessione della squadra è al centro di un altro processo voluto da Massimo Ferrero.

Vedi anche sampdoria Plusvalenze Juve: perquisita la sede Samp, Ferrero indagato

L'altro filone dell'indagine

Non ci sarebbero novità, invece, sull’eventuale secondo deferimento, relativo al mancato pagamento della parte fissa degli stipendi entro il 30 maggio. In gioco ci sarebbero altri due punti di penalità che potrebbero sommarsi a quelli già assegnati. Non sarà quindi un campionato facile quello che attende gli uomini di Andrea Pirlo che, per centrare subito la promozione in Serie A, dovranno fare i conti con le prossime decisioni del Tribunale della FIGC.