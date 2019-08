Seduta mattutina con vista Lazio per la Sampdoria. Dopo una lezione in sala video Eusebio Di Francesco e staff hanno diretto una seduta a base di esercitazioni tecnico-tattiche e sviluppo delle palle inattive. Jakub Jankto è tornato a lavorare in gruppo mentre Fabio Depaoli, squalificato per la Lazio, ha svolto un programma atletico personalizzato. Gonzalo Maroni ha intanto proseguito il proprio iter fisioterapico. Domani, sabato, la squadra sosterrà un altro allenamento in mattinata al Mugnaini di Bogliasco, dove, alle ore 13.00, il mister incontrerà i media nella consueta conferenza stampa della vigilia.