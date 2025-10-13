Salvatore Esposito: "Pio non si monterà la testa. Ci aspettavamo giocate di questo genere"

Salvatore Esposito è probabilmente una delle persone che conosce meglio il fratello Francesco Pio, reduce dalla prima rete con la maglia della Nazionale Italiana. Il centrocampista dello Spezia ne ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport spiegando come questa situazione non avrà un grosso impatto sulla carriera del giocatore dell'Inter: "Chi non lo conosce può essere sorpreso a vedergli fare certe giocate, ma io gliele vedo fare da anni, solo che ora le fa molto meglio. Ero certo che lo spazio e la fiducia se le sarebbe meritate e non avrebbe deluso. Sono certo che terrà i piedi per terra. Non è uno che si monta la testa - ha sottolineato Salvatore Esposito -. Questi colpi li ha, in allenamento gli ho visto fare parecchi gol così, calciando palloni difficili e azzeccando traiettorie complicate. Ci aspettiamo tante gioie da lui, come se le aspetta l'Inter e soprattutto la Nazionale, che è la cosa più importante".