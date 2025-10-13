Como, lesione al bicipite femorale per Addai

© Getty Images
Brutte notizie per il Como di Fabregas: Jayden Addai ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, i tempi di recupero precisi verranno resi noti nei prossimi giorni. Di seguito il comunicato del club:
A seguito dell’infortunio rimediato durante la partita con la Nazionale Olandese, il calciatore Jayden Addai è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra.
L’atleta ha già cominciato le terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica.