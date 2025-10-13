Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Como, lesione al bicipite femorale per Addai

13 Ott 2025 - 17:20
© Getty Images

© Getty Images

Brutte notizie per il Como di Fabregas: Jayden Addai ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, i tempi di recupero precisi verranno resi noti nei prossimi giorni. Di seguito il comunicato del club: 

A seguito dell’infortunio rimediato durante la partita con la Nazionale Olandese, il calciatore Jayden Addai è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra.

L’atleta ha già cominciato le terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica.

Ultimi video

01:29
Napoli, portieri volanti

Napoli, portieri volanti

02:01
SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

01:52
SRV RULLO ATTESA INTER, TRA THURAM E LAUTARO 13/10 SRV

Inter, gli scherzi di Thuram: una pausa con il sorriso

01:33
SRV RULLO JUVE, PROBLEMA BREMER 13/10 SRV

Juve, maledizione Bremer: si opera al ginocchio

00:59
DICH SAVIOLA SU LAUTARO MARTINEZ 13/10 SRV

Saviola: "Lautaro è l'attaccante più forte del mondo"

00:36
DICH GATTUSO PRE ISRAELE PER LATE NEWS 13/10 DICH EDL EDL

Gattuso: "Playoff da conquistare. Non dobbiamo sbagliare"

00:51
DICH GATTUSO PRE ISRAELE SU ....10/10 DICH

Gattuso: "Le immagini della pace a Gaza? Emozionante"

00:56
DICH MANCINI PRE ISRAELE 10/10 DICH

Mancini: "Per noi saranno tutte finali, ma meno errori"

01:37
SRV RULLO MILAN, IL RITORNO DI LEAO

Milan, la voglia di Leao: al lavoro a Milanello per tornare al top

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

01:28
Balotelli si racconta

Balotelli si racconta

01:31
Svilar, numeri da record

Svilar, numeri da record

01:13
Pioli si gioca tutto

Pioli si gioca tutto

01:25
Milan, nuove emergenze

Milan, nuove emergenze

01:31
Zidane non ha dimenticato

Zidane non ha dimenticato

01:29
Napoli, portieri volanti

Napoli, portieri volanti

I più visti di Calcio

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:18
Spagna, Tebas: "Mondiali in inverno? Spero resti solo un'idea"
18:11
Inter, senti Zielinski: "Farò di tutto per avere più chance"
17:30
Lazio: c'è lesione per Castellanos, oltre un mese di stop
17:25
Milan, confermata la lesione al flessore per Saelemaekers
17:20
Como, lesione al bicipite femorale per Addai