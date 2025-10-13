U21 verso l'Armenia, Baldini: "Non dobbiamo sbagliare"

Sette gol fatti, uno solo subito, 264 minuti con la porta inviolata (striscia ancora aperta), tre vittorie in altrettante partite: sono questi i numeri brillanti che la Nazionale Under 21 ha sin qui raccolto nel suo cammino di qualificazione all'Europeo del 2027. Domani gli Azzurrini, allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona, torneranno in campo per quarta giornata: la sfida all'Armenia (ore 18.15, diretta Rai 2), ultima del girone senza ancora punti all'attivo, rappresenta un'occasione importante per restare a punteggio pieno e presentarsi a novembre allo scontro diretto in casa della Polonia con 12 punti in classifica. "La squadra si è preparata benissimo - racconta Silvio Baldini alla vigilia del match -. Abbiamo un gruppo di ragazzi fortissimi e straordinari, che hanno voglia di stare e giocare insieme. Sono maturi e allo stesso tempo consapevoli che per raggiungere certi traguardi bisogna metterci dedizione e passione. Sono sereno e molto fiducioso, ma al tempo stesso dobbiamo ripartire da zero, senza pensare alla partita di Cesena con la Svezia: non possiamo permetterci di sbagliare prestazione, bisogna ripetersi contro chiunque dando sempre il massimo". Sulla stessa scia del tecnico anche Luca Marianuci: "I complimenti per la vittoria di Cesena fanno piacere - aggiunge il difensore del Napoli -, ma ce li siamo già messi alle spalle: guardiamo avanti ripartendo da dove abbiamo finito". Se i numeri dell'Italia sono tali, merito è ovviamente anche della fase difensiva, di cui Marianucci è leader tecnico e carismatico: assieme a Lipani è l'unico ad aver giocato ogni minuto di queste qualificazioni all'Europeo (270'). "Sicuramente parte del merito è della difesa, ma quello che dico sempre è che il primo che detta i tempi di pressioni e difende è l'attaccante: se abbiamo subito pochi gol è perché tutta la squadra lavora bene". Un aspetto che Baldini non smette di sottolineare anche quando deve parlare delle scelte di formazione: "In questa squadra il turnover non esiste, non si può parlare di turnover: siamo una squadra affiatata che si vuole bene e ognuno sarà importante, anche perché con cinque cambi a disposizione ormai a calcio non si gioca più in undici ma in sedici".