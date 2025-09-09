Salerno, il sindaco scrive a Gravina: "Inserire l'Arechi tra gli stadi di Euro 2032"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha scritto al presidente della Figc Gabriele Gravina chiedendo di inserire lo stadio comunale Arechi di Salerno tra gli impianti idonei a ospitare i campionati europei di calcio nel 2032. "L'impianto - sottolinea una nota - sarà totalmente ristrutturato e ammodernato grazie all'investimento della Regione Campania. L'Arechi diventerà nei prossimi anni uno degli stadi più moderni e funzionali d'Italia. Un impianto pertanto adatto per rispondere ai severi parametri imposti dalla Uefa per ospitare la competizione continentale". Il Comune di Salerno chiede a Gravina di "conoscere i dettagli del dossier di candidatura per poter assumere impegni puntuali e precisi consentendo all'Italia di accogliere Euro 2032 grazie a una sinergica collaborazione istituzionale".