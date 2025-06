Salernitana: Bicchielli: "Su play out decisioni affrettate"

"Esprimo massimo disagio e la più ferma condanna per le recenti decisioni della Lega Serie B in merito all'ufficializzazione della classifica e dei playout, nonostante l'imminente udienza del Tribunale Federale Nazionale prevista per domani, 13 giugno, che potrebbe ribaltare l'intera situazione. È inaccettabile che la Lega proceda con l'ufficializzazione di date e accoppiamenti per i playout, nello specifico Sampdoria-Salernitana, quando è evidente che la giustizia sportiva non ha ancora espresso il suo verdetto definitivo". Lo scrive in una nota Pino Bicchielli, vicecapogruppo alla Camera di Noi Moderati. "Assistiamo a una palese e grave mancanza di rispetto verso i club coinvolti, in particolare la Salernitana, che ha legittimamente presentato ricorso. Pubblicare calendari e squadre partecipanti a meno di quarantotto ore da un'udienza cruciale che potrebbe ridisegnare lo scenario è un atto di una leggerezza sconcertante. Questo modus operandi genera incertezza e danni concreti alle società, costrette a prepararsi per partite che potrebbero non avere luogo o svolgersi con avversari diversi. Questa situazione di caos non fa altro che minare la credibilità del sistema calcio italiano - prosegue Bicchielli -. Chiedo alla Lega Serie B di agire con maggiore prudenza e responsabilità, attendendo i pronunciamenti della giustizia sportiva prima di prendere decisioni definitive. È fondamentale garantire trasparenza, chiarezza e rispetto delle procedure per tutelare l'integrità del campionato e il lavoro di tutti i soggetti coinvolti - prosegue il deputato, che è membro del club Salernitana Parlamento - Auspico che il tribunale federale nazionale faccia rapidamente chiarezza sulle assurde vicende in corso affinché si possa ristabilire l'ordine e la regolarità in una vicenda che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Se domani anche solo uno dei ricorsi venisse accolto, si entrerebbe nel merito solo giovedì 19. A questo punto, perché ufficializzare le date? Quasi impossibile non citare le parole dell'indimenticato Fulvio De Maio: lascio agli esperti e nostalgici il riconoscimento della citazione adatta".