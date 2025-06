Sala: "Non informato, ma progetto stadio a Foster idea positiva"

Giuseppe Sala ha commentato la decisione di Milan e Inter di affidare il progetto per il nuovo stadio allo studio dell'architetto Norman Foster. Il sindaco di Milano ha ammesso di non essere stato informato, ma ha promosso la scelta delle due società: "Devo dire che non ne ero informato nemmeno io dell'idea di affidare il progetto a Foster, ma mi sembra sia molto positiva". Il Sindaco a margine dell'intitolazione della caserma della Guardia di Finanza a Silvio Novembre ha ribadito le tempistiche per la vendita definitiva dell'area in cui sorgerà l'impianto e quella circostante ai due club: "La deadline è il 10 novembre prima che entrino in funzione i vincoli per i lavori di sovrintendenza. Però noi ci stiamo muovendo per cercare di finire tutto nell'estate. C'è un dialogo serrato, sono ottimista però c'è ancora da lavorare".