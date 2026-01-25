Runjaic: "Zaniolo unico, Verona avversario scomodo"

"Zaniolo è un giocatore insostituibile per noi, unico per caratteristiche. Sta lavorando per fare ancora meglio ma al momento è infortunato e non ci sarà. Dobbiamo pensare a come sostituirlo, c'è il Verona e dobbiamo fare meglio rispetto a quanto visto nel primo tempo contro l'Inter. Abbiamo lavorato su un paio di elementi, il Verona è avversario scomodo, non bisogna sottovalutarlo". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta della sua Udinese al Bentegodi. "Ci aspettiamo di avere più possesso palla rispetto alla gara contro l'Inter, dovremo quindi gestirla meglio, mantenendo l'equilibrio nelle due fasi, che è fondamentale", ha aggiunto. Circa gli infortuni, alla lista si é aggiunto anche Kamara. "Non sono frustrato, sono cose che capitano - ha osservato l'allenatore dei friulani -. Con lui e Zaniolo é fermo anche Buksa, pure Rui Modesto ha avuto qualche fastidio. Dobbiamo adattarci, i giocatori che scenderanno in campo dovranno trovare le giuste soluzioni. Abbiamo Bayo e Gueye anche che potrebbero avere una chance, dobbiamo concentrarci sulla partita, al di là della bellezza del gioco bisogna mettere in campo energia, disciplina e coraggio. Dobbiamo approcciare con intensità la gara, come squadra dobbiamo portare la partita dalla nostra parte". Quanto alla fascia sinistra, l'Udinese recupera Zemura dopo un mese e mezzo: "Abbiamo ancora la rifinitura di oggi quindi vedremo, si è allenato bene negli ultimi giorni, può ricoprire il ruolo, può farlo anche Bertola, ha superato bene la prova quando ha giocato contro il Napoli. Anche Ehizibue, se necessario, può giocare per una gara lì".