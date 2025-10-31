Logo SportMediaset

Calcio

Udinese, Runjaic: "Zaniolo deve continuare così. Davis non ci sarà contro l'Atalanta"

31 Ott 2025 - 21:40
© Getty Images

© Getty Images

Alla vigilia della partita dell'Udinese contro l'Atalanta, l'allenatore dei bianconeri Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento della squadra e di alcuni singoli. L'Udinese cerca il riscatto in una partita complicata dopo la sconfittà di mercoledì in casa della Juventus. 

Come stanno Davis e Iker Bravo?

"Per Davis non c'è nulla di grave, solo un piccolo fastidio muscolare, ha bisogno di stare a riposo e dovrebbe tornare dopo l'Atalanta. Iker bravo è disponibile e farà parte dei convocati. L'Atalanta è una squadra intensa e ci aspettiamo una partita difficile e dispendiosa, ma noi giochiamo in casa e proveremo a dare tutto quello che abbiamo".

Zaniolo come sta dopo gli impegni ravvicinati?

"Zaniolo sta migliorando in mezzo al campo e sta trovando anche continuità a livello di minutaggio. Bisogna ricordare che non gioca tante partite insieme nella stessa stagione dal 2022, quando giocava alla Roma. Dobbiamo gestirlo, non ha ancora i 90 minuti e settimane come quella che stiamo vivendo, con più impegni ravvicinati, sono difficili da gestire. Sono molto soddisfatto di lui, spero che possa migliorare ancora tanto". 

Che partita si aspetta dall'Atalanta? 

"Non hanno cambiato molto il loro stile di gioco rispetto allo scorso anno. Hanno esterni veloci che crossano molto e trequartisti pericolosi che sanno inserirsi bene. Parliamo di una squadra solida, che forse non ha raccolto molti punti ma è ancora imbattuta. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a capire come usare le nostre qualità per metterli in difficoltà". 

L'Udinese, al momento, ha la peggior difesa del campionato

Prima della gara contro la Juve avevamo subito più gol di quelli previsti dalle statistiche. Non voglio aggrapparmi a questo, ma sicuramente non siamo stati fortunati. Abbiamo tutti ragazzi con grande potenziale, sono contento, ad esempio, dell'apporto che stanno dando Kabasele e Kristensen. Dobbiamo ricordarci che la base di ogni vittoria è il lavoro sulla fase difensiva, vedremo cosa accadrà nelle prossime partite". 

