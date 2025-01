Runjaic: "Con Atalanta vogliamo prenderci la rivincita"

"La squadra sta bene, abbiamo lavorato bene in settimana e speriamo di vedere delle facce sorridenti dopo la partita. Sono contento di iniziare il girone di ritorno contro l'Atalanta, che mette qualità in ogni partita e con questa qualità ci ha battuti all'andata, ma anche con un po' di fortuna, e noi adesso vogliamo prenderci la rivincita". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia del match della sua Udinese con i nerazzurri di Gasperini, al Bluenergy Stadium. "Siamo pronti, conosciamo l'avversario, sono una delle squadre più forti della Serie A, hanno vinto l'Europa League anche grazie al loro gioco uomo su uomo per 90' - ha aggiunto -. Sarà una partita intensa, ci saranno molti duelli, dovremo metterci passione ma anche qualità in fase di possesso. Ci siamo preparati bene, la maggior parte del gruppo è a disposizione". "Con l'arrivo di Selvik siamo completi anche in porta - ha osservato, commentando il tesseramento odierno del portiere norvegese -. Okoye sta facendo riabilitazione ma non possiamo avere certezze sul suo ritorno; quindi, volevamo essere sicuri di essere coperti in caso succedesse qualcosa e creare anche la giusta concorrenza". "Quella dell'andata è stata una delle nostre migliori partite - ha ricordato il tecnico tedesco -. Abbiamo giocato bene, anche se avremmo potuto evitare i due gol, siamo stati puniti severamente. È stata una partita intensa, abbiamo giocato con coraggio, ma purtroppo siamo tornati a casa con zero punti. In generale prenderei quella di Bergamo come migliore prestazione del girone d'andata, ma anche nel secondo tempo a Empoli e a Parma abbiamo fatto bene e in generale abbiamo fornito molte buone prestazioni. Poi la cosa più importante resta sempre il risultato, vogliamo giocare bene ma anche con passione ed energia e fare risultato, anche contro l'Atalanta domani". Quanto alla coppia d'attacco, nessuna anticipazione: "Lucca è squalificato, Davis ha avuto una ricaduta e non sarà disponibile per le prossime due settimane. Non so ancora chi schiererò davanti". Ancora out anche Giannetti in difesa. "All'andata avevamo Davis che aveva tenuto molti palloni e lottato con i centrali, aveva funzionato bene - ha concluso l'allenatore -. Domani non avremo né lui né Lucca e dovremo adattarci. L'Atalanta di solito non cambia modo di giocare perché non ne hanno bisogno, io sono impressionato da loro proprio perché mantengono sempre il loro stile di gioco in ogni situazione e lo faranno anche domani. Sappiamo cosa ci aspetta, siamo pronti, dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo preparato. Poi sarà un gioco semplice: undici contro undici, uomo su uomo per 90' più recupero e vedremo alla fine come sarà andata".