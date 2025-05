Rummenigge si commuove ricordando Pellegrini: "Sono triste e addolorato"

Karl-Heinz Rummenigge da Monaco di Baviera ha commentato la notizia della morte dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini: "Stamani mi sono svegliato e ho ricevuto questa bruttissima notizia. Sono molto triste e addolorato perché è stata una persona eccezionale. Fu lui a portarmi dal Bayern Moanco all'Inter e in quel periodo fu come un secondo padre per me. Quando ho smesso di giocare a calcio, tra di noi è nato un bel legame di amicizia. Spero che oggi per l'Inter la giornata finisca meglio di com'è iniziata". L'ex pallone d'Oro ha ricordato al microfono di Sky Sport anche la trattativa che lo ha portato dal Bayern a vestire la maglia nerazzurra: "Fu facile perché io volevo venire all'Inter e lui mi voleva".