Cristiano Ronaldo, si sa, è un maniaco del corpo, che cura in ogni minimo dettaglio per potersi esprimere al meglio in campo nonostante gli anni che passano. Le attenzioni di CR7 però sono rivolte anche fuori dal terreno di gioco, dove gli investimenti non mancano. L'ultimo in ordine di tempo riguarda l'acquisto di una lussuosa villa a Marbella (Spagna) dal valore di circa 1,5 milioni di euro. Una nuova dimora che si aggiunge al suo patrimonio immobiliare da circa 30 milioni di euro.



Ronaldo sbarca a Marbella: nuova villa da 1,5 milioni Quartier Estates

Quartier Estates

Quartier Estates

Quartier Estates

Quartier Estates

Quartier Estates

Quartier Estates

Quartier Estates

Quartier Estates

Quartier Estates

Quartier Estates

Quartier Estates