Ronaldo: "Inter scudetto e Champions? Sarebbe bellissimo, ce lo meritiamo"

L'Inter, attesa stasera dalla Lazio e il prossimo 31 maggio dal Paris Saint Germain è ancora in corsa per vincere scudetto, inseguendo il Napoli e Champions League contro i transalpini: "E dai, speriamo che sia così, no? Sarebbe bellissimo: dai, ce lo meritiamo". Così, sulla pit-lane, alla partenza del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, Ronaldo, il campione brasiliano di calcio ha replicato a chi gli chiedeva se la squadra milanese, di cui 'Il Fenomeno' è stato bandiera indiscussa potesse puntare all'accoppiata scudetto-Champions League in questo finale di stagione.