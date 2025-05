Psg, pronta una festa da record in caso di vittoria della Champions League

A due settimane dalla finale di Champions League a Monaco contro l'Inter, in casa Paris Saint-Germain si inizia già a pensare ai preparativi per l'eventuale festa in caso di vittoria e si starebbe pianificando una celebrazione da record per quello che sarebbe il primo trionfo europeo. Lo riporta Le Parisien, che cita fonti interne al Psg e secondo cui la dirigenza del club starebbe organizzando una grande festa sugli Champs-Élysées con una parata trionfale sul celebre viale il giorno dopo la finale, domenica 1 giugno, con giocatori, tifosi, fuochi d'artificio e una folla stimta in circa 100.000 persone.