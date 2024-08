Ronaldo-Georgina accordo di separazione da capogiro: 100 mila euro al mese a vita

L'ACCORDO

La coppia avrebbe sottoscritto un accordo subito dopo la nascita della loro prima figlia, che garantisce all'influencer un cospicuo mantenimento e una villa da sogno a Madrid

"E vissero felici e contenti... in ogni caso", forse questa è l'aggiunta da fare nella storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, un amore che prosegue a gonfie vele da 8 anni, ma che prevede un bel cuscinetto per attutire la caduta in caso di rottura, almeno per la modella argentina. Dal Portogallo, infatti, arrivano alcune indiscrezioni dall'emittente TV Guia sul maxi accordo di separazione che i due avrebbero firmato subito dopo la nascita della loro prima figlia Alana Martina. La coppia non è sposata, ma ha deciso di prendere alcune precauzioni nel caso in cui l'amore finisse, avendo ben 5 figli che stanno crescendo insieme (il giocatore è il papà di Cristiano junior, nato da una madre di cui non è mai stata rivelata l’identità, e dei gemelli Eva e Mateo, nati da madre surrogata).

Di che cifre si parla? Non di certo alla portata di mano di tutti. Se i due dovessero interrompere la relazione l'attaccante portoghese dovrebbe versare 100 mila euro al mese per sempre all'influncer, come mantenimento. Ma non finisce qui, a Georgina andrebbe anche la villa di Madrid da ben 4mila metri quadrati acquistata per 5 milioni di euro, ma che ora varrà molto di più. L'accordo risale al 2018, ma è ovviamente adattabile in caso di nozze e della nascita di altri figli. Un accordo da capogiro, che l'ex United ha voluto sottoscrivere per tutelare la madre dei suoi figli ma anche il suo immenso patrimonio. La famiglia, che ora vive in Arabia Saudita dove CR7 gioca come capitano dell'Al-Nassr, è molto unita e sono state respinte tutte le voci di crisi. Anzi, Cristiano Ronaldo ha fatto alcune dichiarazioni, piccoli dettagli che hanno insospettito i fan e scatenato congetture su un possibile matrimonio segreto. In un video su Instagram il calciatore si è rivolto a Georgina chiamandola "mia moglie", alimentando i dubbi dei molti follower. Una cosa è certa, per ora l'accordo di separazione è solo un'ipotesi remota, ma mai dire mai nella vita.