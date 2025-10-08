Ronaldo dice no a Georgina: "La famiglia mi dice di smettere, ma faccio ancora cose buone..."

"La mia famiglia mi dice di smettere, ma io continuo a fare cose buone per il mio club e per la nazionale, conservo la stessa passione di un tempo: so che non avrò ancora molti anni per giocare e quelli che restano voglio godermeli al massimo". Cristiano Ronaldo, primo miliardario del calcio, è stato festeggiato dal suo Portogallo e insignito del trofeo Prestige per la lunga carriera con la maglia della nazionale. "Sono in nazionale da 22 anni. Credo che questo parli da solo, la passione che ho per indossare la maglia, per vincere trofei, per giocare per il mio Paese" ha dichiarato CR7.