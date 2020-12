Ronaldo bomber d'Italia e d'Europa, Calhanoglu re degli assist

I NUMERI DEL 2020

Cristiano Ronaldo bomber d'Italia e d'Europa. Numeri da record quelli dell'asso portoghese della Juve nel 2020: nessuno meglio di lui nell'anno che sta per finire, con 33 reti realizzate in 29 gare in Serie A che lo piazzano davanti a tutti anche nella classifica dei migliori marcatori nei cinque maggiori campionati del nostro continente. Alle sue spalle, a livello di Top 5 europea, l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski (32 centri in 26 presenze), che ha battuto lo stesso CR7 e Leo Messi nella corsa per il premio 'Best Fifa Awards 2020. Il polacco è seguito dall'ultimo vincitore della Scarpa d'oro Ciro Immobile (28 gol in 33 gare), secondo nel nostro campionato davanti all'interista Romelu Lukaku (22 gol in 32 presenze) e al milanista Zlatan Ibrahimovic (20 gol in 24 presenze). Lewandowski è primo davanti a tutti nel 2020 se si considera la media gol dei giocatori dei tornei europei in tutte le competizioni: 45 gol in 40 presenze. Ronaldo super bomber in Italia e in Europa, Calhanoglu re degli assist in Serie A



























Re degli assist in Serie A nel 2020 è il milanista Calhanoglu: 14 in 33 presenze. Il turco precede l'argentino dell'Atalanta Gomez (12 in 30 presenze) e il belga del Napoli Dries Mertens (11 in 26 presenze). A livello dei cinque maggiori campionati europei il titolo spetta all'attaccante del Bayern Monaco Thomas Müller con 17 assist in 29 presenze, che si lascia alle spalle Leo Messi (16 in 34 presenze). Poker di milanisti nei primi posti dei più vincenti in Serie A: comandano Theo Hernandez e Gigio Donnarumma con 23 successi in 33 presenze seguiti dai compagni di squadra Kessie (22 su 33) e Calhanoglu (21 su 33). Dati Opta.