Romario sul caso Ronaldo-Jesus: "Doveva mandarlo a farsi fot...."

Il brasiliano, campione del mondo 1994, ha spiegato di comprendere pienamente la reazione dell'attaccante di fronte alla mancanza di rispetto percepita da parte del tecnico, affermando: "Ronaldo si è sentito screditato e sentiva di non avere più alcuna importanza, quindi se n'è andato. Tutto qui. Se fosse andata così, avrei fatto lo stesso".