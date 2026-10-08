Romario sul caso Ronaldo-Jesus: "Doveva mandarlo a farsi fot...."

Intervenuto in un podcast, Romario ha preso con decisione le difese di Cristiano Ronaldo nello scontro con il ct Jorge Jesus, giustificando la scelta del portoghese di abbandonare il ritiro del Portogallo.
Il brasiliano, campione del mondo 1994, ha spiegato di comprendere pienamente la reazione dell'attaccante di fronte alla mancanza di rispetto percepita da parte del tecnico, affermando: "Ronaldo si è sentito screditato e sentiva di non avere più alcuna importanza, quindi se n'è andato. Tutto qui. Se fosse andata così, avrei fatto lo stesso".
Con il consueto stile senza filtri, Romario ha poi ironizzato su quello che ritiene l'unico vero sbaglio commesso dal numero 7 portoghese: "Prima di andarsene, avrebbe dovuto mandare a farsi fot.... Jorge Jesus".