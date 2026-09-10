Como, Suwarso: "In 5-10 anni Serie A può tornare a livello anni '90"

"Se valorizziamo i nostri tesori, in 5-10 anni la A torna al livello degli anni 90. Il valore di un campionato è definito dalla forza della sua squadra più debole, è questo che distanzia la Premier dalle altre leghe". Così, intervistato da 'Repubblica', il presidente del Calcio Como Mirwan Suwarso. I lariani sfideranno stasera il Lipsia nella loro gara d'esordio in Champions League, la prima di sempre nelle competizioni europee per i comaschi. Il calcio "è fatto di cicli", ha spiegato Suwarso in merito alle condizioni attuali del calcio nostrano. "In queste prime giornate abbiamo visto molti giovani interessanti come Cisse, Vergara, Lulli, Raimondo, un allenatore come Aquilani che propone un calcio attraente, partite eccitanti. Sono ottimista", ha aggiunto.