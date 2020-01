Spinazzola non ci sta: "Io rotto? Follia e l'ho dimostrato"

"Io sto bene, mi sembra una follia dire che sono rotto". Così Leonardo Spinazzola ha voluto rispondere a Marotta e all'Inter dopo l'affare saltato. Il terzino della Roma ha giocato 90 minuti contro il Genoa: "Mi sono allenato anche a Milano in palestra e appena tornato a Roma mi sono allenato per farmi trovare pronto. È stata una settimana bella intensa, volevo fare una bella partita e vincere. Ogni giocatore vuole il meglio per sé, vuole vincere e essere al 100% per la propria squadra".