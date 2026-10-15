Roma-Real Madrid, Gasperini divide la critica: le pagelle vanno dal 7 al 5, i principali giudizi

Sette minuti possono cambiare il risultato e i giudizi su una partita. Sì, ma quanto? Questa è la domanda del day after di Roma-Real Madrid, con tutto il mondo giallorosso ancora incredulo per essersi fatto sfuggire una partita che sembrava già vinta. Soprattutto sul 3-1 all'83', prima dei gol di Espí, Endrick e Rudiger a rovinare la festa iniziata con la rete di de Roon e la doppietta di Malen.