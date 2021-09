Roma, Mourinho: "Vittoria e niente infortuni. Mancano 5-6 punti per qualificarci"

"Il risultato è la cosa che mi è piaciuta di più. Giorni fa abbiamo dominato contro una squadra che sembrava piccola e abbiamo perso, ora abbiamo vinto. Abbiamo sei punti, ora ne mancano altri cinque o sei per qualificarci. È un passo in avanti senza infortuni e senza affaticare i giocatori": così José Mourinho, tecnico della Roma, al termine del match vinto in Conference League contro lo Zorya.

