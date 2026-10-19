Roma, Gasperini: "Slovan da non sottovalutare. Infortunio di Dybala più grave del previsto"

Cosa l'ha colpita di Lulli?

"L'avevo già notato l'anno scorso e l'avevo aggregato diverse volte in prima squadra. Lulli ha caratteristiche atletiche di alto livello. Ti colpiscono quando c'è una caratteristica superiore alla media: la sua qualità di velocità e di resistenza sono di assoluto livello. Poi è un ragazzo molto umile che ha voglia di migliorarsi e lavora tanto: può crescere sotto l'aspetto tecnico/tattico, ma ha anche un paio di caratteristiche già molto sopra la media".



Mora e Gollini?

"Gollini è sempre stato un ottimo portiere. Già 8/9 anni fa avevamo fatto stagioni importanti insieme. Forse nell'arco della sua carriera gli è mancata un po' di maturità che adesso, in età più avanzata, ha raggiunto. Ha sempre avuto ottimi mezzi ma magari non aveva la mentalità e la voglia di migliorarsi che ha ora. Mora non è un giocatore che entra nelle rotazioni, lui è nelle rotazioni. Quando è stato a disposizione ha sempre giocato. Ha un fisico particolare. Nel senso che è ancora minuto, ma è un talento che si vede subito. Abbiamo la necessità di farlo crescere: a differenza di altri deve strutturarsi ancora un po' ma tecnicamente è di altissimo livello".