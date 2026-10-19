VERSO ROMA-BRATISLAVA

Roma, Gasperini: "Slovan da non sottovalutare. Infortunio di Dybala più grave del previsto"

Il tecnico giallorosso presenta la sfida di Champions contro il club slovacco: "Malen e Castro dall'inizio? Non voglio snaturare squadra". Per la Joya: "Lesione minima"

19 Ott 2026 - 14:01
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La Roma dopo aver ripreso a correre in campionato vuole trovare la prima vittoria anche in Champions League. I giallorossi hanno dimostrato di aver già messo alle spalle l'incredibile remuntada subita dal Real di Mourinho e ora all'Olimpico arriva il più abbordabile Slovan Bratislava. Gian Piero Gasperini palra così della sfida che aspetta i suoi: "Squadra dinamica: sotto l'aspetto atletico sono preparati e hanno anche qualche ottimo giocatore. Ovviamente non sono tra le squadre di prima fascia, ma tutte le partite in Champions sono difficili. Non sottovaluteremo sicuramente l'avversario perché nio abbiamo bisogno di vincere per alimentare le possibilità di andare avanti".

Volta buona per vedere Malen e Castro insieme dall'inizio per non tarpare le ali all'argentino?
"Non c'è da frustrare il momento di nessuno. Castro ha fatto un gran gol l’altra sera. Per tipo di partita potrebbero anche iniziare insieme, si presta abbastanza. Ma potrei metterli anche a partita in corso. Non voglio assolutamente snaturare le geometrie e gli schemi di una squadra che segna e crea occasioni solo per la voglia di vedere due giocatori giocare insieme. Il reparto d'attacco funziona con caratteristiche diverse e per ora va bene così, non ho la necessità di cercare altre soluzioni". 

Pellegrini può essere una soluzione nei due di centrocampo?
"Era una situazione di emergenza, spero di non dover mettere Hermoso a centrocampo. In questo momento ci sono Pisilli e De Roon che stanno bene. Lorenzo può essere impiegato sottopunta o anche a centrocampo in attesa di recuperare almeno un giocatore. Cristante speriamo di poterlo recuperare almeno per la panchina contro il Napoli".

Quanti punti vi siete prefissati di fare?
"I punti per quello che sono stati i tre anni di questa maxi classifica pensiamo possano bastare 10-11 punti. Ci siamo prefissati questa quota come obiettivo. Ci basterebbe vincere le partite in casa. Avremo occasioni anche in trasferta ma è sempre difficili andare a giocare fuori in Champions. Dybala? Speravamo recupero fosse più veloce invece risonanza evidenzia una minima lesione che porterà il recupero più lungo. Un paio di settimane in più credo".

Partita col Genoa le ha dato conferme su chi aveva giocato meno?
"Non ho mai avuto dubbi su nessuno. La questione è solamente numerica dovuta al calendario così fitto. I ragazzi che sono qui hanno sempre avuto grande fiducia da parte mia. A parte quelli che erano assenti per infortunio/squalifica ho tenuto seduto anche qualcuno altro contro il Genoa per dare minutaggio a chi aveva giocato meno con la convinzione che avremmo fatto comunque risultato. E fare risultato in Serie A non è mai scontato". 

Cosa l'ha colpita di Lulli?
"L'avevo già notato l'anno scorso e l'avevo aggregato diverse volte in prima squadra. Lulli ha caratteristiche atletiche di alto livello. Ti colpiscono quando c'è una caratteristica superiore alla media: la sua qualità di velocità e di resistenza sono di assoluto livello. Poi è un ragazzo molto umile che ha voglia di migliorarsi e lavora tanto: può crescere sotto l'aspetto tecnico/tattico, ma ha anche un paio di caratteristiche già molto sopra la media".

Mora e Gollini?
"Gollini è sempre stato un ottimo portiere. Già 8/9 anni fa avevamo fatto stagioni importanti insieme. Forse nell'arco della sua carriera gli è mancata un po' di maturità che adesso, in età più avanzata, ha raggiunto. Ha sempre avuto ottimi mezzi ma magari non aveva la mentalità e la voglia di migliorarsi che ha ora. Mora non è un giocatore che entra nelle rotazioni, lui è nelle rotazioni. Quando è stato a disposizione ha sempre giocato. Ha un fisico particolare. Nel senso che è ancora minuto, ma è un talento che si vede subito. Abbiamo la necessità di farlo crescere: a differenza di altri deve strutturarsi ancora un po' ma tecnicamente è di altissimo livello".

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