Roma, Fonseca: "Potevamo giocare altri 90' ma oggi la palla non voleva entrare"

QUI ROMA

"Non è stata una questione di atteggiamento. Abbiamo fatto 31 tiri in porta ma la palla non è entrata oggi. Non abbiamo fatto una grandissima partita ma abbiamo creato situazioni per fare 2 o 3 gol". Paulo Fonseca analizza così la sconfitta casalinga della Roma contro il Torino. "Abbiamo avuto difficoltà nella prima fase di costruzione ma abbiamo iniziato la gara con tre occasioni, con un gol la partita sarebbe cambiata. Oggi potevamo stare qui altri 90 minuti e la palla non sarebbe entrata" Roma, Fonseca: "Condannati dalle nostre leggerezze"

"Passo indietro in fase difensiva? Sì abbiamo avuto questa difficoltà nel corridoio destro perché il Torino aveva tre giocatori nella zona di Florenzi - ha proseguito Fonseca ai microfoni di Dazn - Il Torino è forte in contropiede, sempre con Belotti a sollecitare la profondità. Dovevamo essere più corti in alcuni momenti ma penso che avendo creato tante situazioni da gol tutto è diventato più difficile. Il Torino non mi ha sorpreso, mi aspettavo una squadra difensiva che ci avrebbe impegnato in contropiede. Come sta Zaniolo? Non lo so, non ho parlato con lui".