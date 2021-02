Roma, Fonseca: "Non vi dico se Dzeko giocherà, Pedro è pronto"

VERSO ROMA-UDINESE

Il tecnico giallorosso: "El Shaarawy non è ancora a disposizione"

Paulo Fonseca non scioglie le riserve su Edin Dzeko: "Titolare contro l'Udinese? Si sta allenando bene, ma vedrete domani la mia scelta". Mayoral sembra essere in vantaggio e si rivede anche Pedro: "È recuperato e pronto per giocare". Ancora attesa per El Shaarawy: "Ci vuole tempo perché deve ritrovare la condizione, è fermo da tanto".

Su Pau Lopez e la difesa

"Sì, lo spagnolo giocherà domani. Il problema dei gol subiti non si può affrontare parlando solo dei tre difensori centrali, è una questione collettiva. Stiamo lavorando per migliorare. Kumbulla ha avuto un problema in allenamento, devo parlare con il dottore per capire come sta. Se non giocherà lui Cristante è una soluzione".

Su Dzeko

"Edin si sta allenando bene, come Mayoral. La mia scelta per domani la vedrete al momento delle formazioni ufficiali. La fascia da capitano? Non voglio più parlarne".

Su El Shaarawy

"Non è ancora pronto fisicamente per giocare perché è stato fermo tanto tempo: lavora con noi da sole due settimane. Stiamo lavorando per farlo tornare a breve, ma la condizione non è la migliore per giocare domani. La posizione? Penso sia un esterno, anche perché noi non giochiamo con tre trequartisti. È un giocatore intelligente che si adatterà facilmente al nostro modo di giocare".

Su Pedro

"Può giocare domani, è pronto".

Sul turnover

"Pensiamo solo alla partita con l'Udinese, poi penseremo al Braga".