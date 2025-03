Roma, Turpin evita di incrociare i tifosi giallorossi in aeroporto: il retroscena

Dopo l'aggressione all'arbitro Taylor da parte alcuni tifosi della Roma il giorno successivo la finale di Europa League persa a Budapest, Turpin non ha voluto rischiare. Il fischietto di Athletic Bilbao-Roma, contestato per l'espulsione di Hummels al minuto 11, ha preferito non incrociare i tifosi giallorossi prima del volo gli permetteva lasciare la città iberica. Turpin infatti, svela il Corriere dello Sport, si è isolato immediatamente in una stanza vip della compagnia aerea fino alla chiamata per la partenza.