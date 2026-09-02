Roma, Svilar e Malen in coro: "Troppo presto per parlare di scudetto"

"Scudetto? Pensiamo passo dopo passo, siamo soltanto all'inizio, noi faremo il nostro. Lavorare con Gasperini è bellissimo, stiamo insieme già da un anno e secondo me questo sarà ancora meglio. Molti giocatori sono rimasti, siamo molto contenti". Lo ha detto il portiere della Roma Mile Svilar, intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio Aic dove è stato nominato miglior portiere della stagione 2025-2026.
Tra i premiati anche il bomber Donyell Malen. "Spero di essere pronto per trascinare la Roma, siamo in un ottimo momento e andiamo avanti per la nostra strada. Obiettivo? Pensiamo partita dopo partita. Non mi aspettavo di partire così bene, ma sono molto felice", ha detto il centravanti olandese.