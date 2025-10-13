Roma, Svilar: "De Rossi fu l'unico a spiegarmi perché non giocassi"

Mile Svilar è ora uno dei portieri più richiesti della Serie A, ma dopo l'esordio incoraggiante, con la Roma non è sempre andato tutto per il meglio. A raccontarlo è stato il portiere serbo che, in un'intervista a La Repubblica, ha parlato del rapporto con Daniele De Rossi: "opo l’esordio di San Siro con Mourinho, De Rossi alla prima partita rimette Rui Patricio titolare. Ma qualche ora prima della partita mi chiama. Metto Rui perché è più esperto, ma arriverà presto il tuo momento'. In questi casi non ti aspetti mai che accada subito. Invece ha mantenuto la parola. Nessun allenatore mi ha mai spiegato perché non non giocassi prima, neanche Mourinho".