Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

L'ultima di Gascoigne: "Ho bevuto brandy all'intervallo e ho segnato due gol"

13 Ott 2025 - 14:53
© IPA

© IPA

Nel racconto della lotta contro l'alcolismo durante un'intervista televisiva dedicata al suo nuovo libro, Eight, Paul Gascoigne ha esternato tutte le sue verità e fragilità di una lunga carriera che lo ha visto protagonista di grandi gesti tecnici dentro al campo, ma anche di situazioni difficili da gestire nella vita privata. Uno degli ultimi racconti riguarda proprio il delicato rapporto con l'alcol: "Era l'intervallo della finale di Coppa di Lega - ha raccontato - il mister mi chiese se avessi bevuto e io dissi di no. Lui rispose: 'Allora vai a prenderne uno'. Ne bevvi nove, segnai due reti e fui premiato come migliore in campo. Ma non mi fecero andare alla cena dopo la gara perché avevo già bevuto troppo!", ha ricordato con un sorriso amaro.

00:29
DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

00:56
DICH MANCINI PRE ISRAELE 10/10 DICH

Mancini: "Per noi saranno tutte finali, ma meno errori"

01:37
SRV RULLO MILAN, IL RITORNO DI LEAO

Milan, la voglia di Leao: al lavoro a Milanello per tornare al top

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

01:28
Balotelli si racconta

Balotelli si racconta

01:31
Svilar, numeri da record

Svilar, numeri da record

01:13
Pioli si gioca tutto

Pioli si gioca tutto

01:25
Milan, nuove emergenze

Milan, nuove emergenze

01:31
Zidane non ha dimenticato

Zidane non ha dimenticato

01:29
Napoli, portieri volanti

Napoli, portieri volanti

01:49
Mkhitaryan dice tutto

Mkhitaryan dice tutto

01:08
DICH BALDINI PRE ARMENIA 14/10 DICH

Under 21, Baldini: "Dobbiamo fare come con la Svezia"

01:01
DICH MARIANUCCI PRE ARMENIA 10/10 DICH

Under 21, Marianucci: "Puntiamo al sodo"

01:18
DICH BALO TRENTO DICH

Balotelli: "Pio Esposito giocatore di talento"

01:21
DICH ZIDANE DA TRENTO DICH

Zidane: "Tornerò ad allenare. Juve nel cuore"

00:29
DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

15:07
Salvatore Esposito: "Pio non si monterà la testa. Ci aspettavamo giocate di questo genere"
14:53
L'ultima di Gascoigne: "Ho bevuto brandy all'intervallo e ho segnato due gol"
14:04
Roma, Svilar: "De Rossi fu l'unico a spiegarmi perché non giocassi"
13:57
Juve, tegola Bremer: dovrà operarsi al ginocchio
13:27
Atalanta, Musah non ha dubbi: "Ahanor farà una carriera bellissima"