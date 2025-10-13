L'ultima di Gascoigne: "Ho bevuto brandy all'intervallo e ho segnato due gol"

Nel racconto della lotta contro l'alcolismo durante un'intervista televisiva dedicata al suo nuovo libro, Eight, Paul Gascoigne ha esternato tutte le sue verità e fragilità di una lunga carriera che lo ha visto protagonista di grandi gesti tecnici dentro al campo, ma anche di situazioni difficili da gestire nella vita privata. Uno degli ultimi racconti riguarda proprio il delicato rapporto con l'alcol: "Era l'intervallo della finale di Coppa di Lega - ha raccontato - il mister mi chiese se avessi bevuto e io dissi di no. Lui rispose: 'Allora vai a prenderne uno'. Ne bevvi nove, segnai due reti e fui premiato come migliore in campo. Ma non mi fecero andare alla cena dopo la gara perché avevo già bevuto troppo!", ha ricordato con un sorriso amaro.