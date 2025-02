Roma, Soulé: "Contento di avere sempre più minutaggio"

Mati Soulé ha commentato così l'1-1 tra la sua Roma e il Napoli: "Non ho giocato tanto per scelte del mister - le sue parole a Dazn ., Io mi sono sempre allenato al 100%. Sono morto, era tanto che non giocavo così... Il mister mi sta dando fiducia e sono contento di avere ogni settimana più minutaggio. Mi sono venuti i crampi su una palla che mi ha dato Paulo. Non avevo tanto minutaggio, ma quando il mister mi fa scendere in campo mi faccio trovare sempre pronto. Dybala? Io da lui e da tutti altri prendo tanto. Lui soprattutto perché è mancino. Provo a vedere cosa fa. Lui forse gioca più centrale mentre io più sulla fascia destra. Lo guardo come guardavo anche Di Maria alla Juventus. A stare con loro impari tanto, sia in campo che fuori".