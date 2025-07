Verona, Zanetti: "Essere qui è un privilegio, cerchiamo di fare le scelte giuste sul mercato"

Le cessioni di Coppola e Ghilardi? Beh, Ghilardi non ancora…Comunque sì, è parte importante del mio ruolo, per creare un patrimonio che garantisca continuità al progetto del club. Ci sta che nel nostro modus operandi qualche buon giovane possa partire, anche perché è giusto non negargli opportunità importanti, a patto ovviamente di offerte congrue al suo valore. Il merito quindi è sempre del club che prende i ragazzi, loro per quello che fanno in campo e mio perché li alleno. È una catena di montaggio per arrivare a un prodotto di valore.