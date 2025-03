Alexis Saelemaekers, intervenuto ai microfoni di Dazn, si è detto entusiasta per il successo ottenuto contro il Como e il gol segnato: "Era importante vincere oggi, abbiamo iniziato così così contro una grande squadra come il Como. Siamo molto contenti. Segreto? Essere professionale anche fuori dal campo, avere la fiducia del mister e dei compagni. Non guardiamo la classifica, solo in futuro vedremo".