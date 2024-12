Roma, Saelemaekers: "Siamo sulla strada giusta, sempre bello tornare a San Siro"

Alexis Saelemaekers ha commentato così il pari tra la sua Roma e il Milan: "La partita era difficile, il Milan è una grande squadra e nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni. Ma dobbiamo continuare a lavorare così, siamo sulla giusta strada. È sempre un piacere tornare qua, mi sento come a casa. Le cose nel calcio vanno veloci, non sappiamo cosa succederà in futuro ma è un piacere tornare qua. Dybala? Paulo è un grandissimo giocatore, si vede anche quando tocca palla. Oggi ho visto che sa difendere bene. Siamo contenti che stia ritrovando il suo calcio e speriamo che ci possa aiutare anche nelle prossime partite".