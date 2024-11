Roma, Ranieri su Pellegrini: "Deve riattaccare la spina"

"Dybala lo valuto allenamento dopo allenamento. Può cadere in alcune problematiche e io devo capirle. Contro il Tottenham l'ho fatto uscire perché avevo bisogno di un giocatore che pressasse maggiormente. Quando si è acceso ha fatto cose meravigliose come l'assist per El Shaarawy". Così Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta. "Soulé invece non ha fatto le cose splendide che sa fare Dybala, ma mi ha dato tanta corsa e pressione. Pellegrini? Gli ho detto che sta correndo come un pazzo e che sente il peso di questa situazione. Gli ho detto 'Voglio che tu ti diverta, stacchiamo la corrente e ti resetti. Vedrai che più avanti tornerai il centrocampista che conosco'. Nella mia carriera ho avuto due centrocampisti fenomenali dal punto di vista dei e sono Lampard e Pellegrini. Quanti centrocampisti segnano come lui? Io aiuto la Roma e ho spiegato a lui il mio programma", ha aggiunto.